Elie Miséricorde Djènontin, fils de l’ancien ministre Valentin Djènontin Agossou a été arrêté mercredi 07 avril dernier puis présenté au procureur spécial près la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. On lui reproche d’avoir commis des actes de violences pendant la période électorale. Il est déféré au parquet spécial de la Criet et placé sous mandat de dépôt pour une audience prévue pour le 26 juillet 2021.

Plusieurs citoyens ont été appréhendés et placés sous mandat de dépôt à la suite des actes de violences enregistrés dans certaines localités du pays. En effet, de sources bien informées, l’un des enfants de l’ancien ministre de la justice Valentin Djènontin Agossou a été mis aux arrêts. Son avocat a obtenu auprès du procureur spécial de la juridiction spéciale, l’autorisation de communiquer avec lui.

Ce dernier affirme cependant que malgré le fait qu’il ait présenté sa carte professionnelle et l’autorisation, il n’a pas pu voir son client. Le risque de propagation du Covid-19 est la raison évoquée par le régisseur de la maison d’arrêt, relève l’avocat qui précise qu’un prisonnier a droit à un minimum de décence. C’est un traitement inadmissible, regrette-t-il.