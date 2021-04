Dans une interview accordée à la radio panafricaine Africa radio, l’ancien bâtonnier du Bénin et ancien président de la cour constitutionnelle, Me Robert Dossou donne son appréciation sur la réélection du Président Patrice Talon. L’ancien juge constitutionnel a également donné son point de vue sur le taux de participation ainsi que le score du chantre de la rupture.

Tout d’abord, l’ancien bâtonnier a salué l’alternance au sommet de l’Etat enregistré au Niger et ensuite apprécié la libération de l’ancien Président Laurent Gbagbo par la cour pénale internationale. Au sujet du Bénin, l’universitaire et avocat émérite fait savoir que « l’élection présidentielle du 11 avril lui a fait penser à une pièce de théâtre ».

En effet, a-t-il indiqué, ce qui s’est passé le 11 avril était déjà programmé et conçu depuis 2019. Pour l’avocat, « ceux qui encadrent le pouvoir politique depuis cinq ans sont très intelligents ». Il justifie sa réaction par le fait qu’une pièce de théâtre est conçue d’avance. Sur la question de la transparence du scrutin, l’avocat affirme qu’il faut distinguer le déroulement physique, matériel de l’élection de la conception du système fondé sur les institutions règles et sur les institutions organes.

« Tous nos votes depuis 2019 sont gorgés de crispations, de frustrations. La justice au Bénin n’est plus indépendante lorsque l’Etat est concerné », a-t-il déclaré au micro de nos confrères d’Africa Radio. Par ailleurs en ce qui concerne le programme d’actions du gouvernement, Me Robert Dossou fait remarquer qu’il y a des points du programme auxquels il applaudit comme la construction des routes et l’autonomie énergétique.