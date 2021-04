Le Blackface de Gérard Darmon très critiqué depuis le début de l’affaire continue de faire parler. Dernière sortie en date, celle du célèbre animateur Claudy Siar qui revient sur l’histoire du Blackface et tente d’expliquer de manière pédagogique à l’acteur pourquoi cela est si mal perçu. Lire ci-dessous son message.

Message de Claudy Siar sur l’affaire du blackface de Gérard Darmon

« JE SUIS UN ACTEUR LIBRE » a déclaré Gerard Darmon attaqué de toute part pour son blackface.Au regard de sa position, sa réponse est juste… Il a raison ! Mais la raison nous oblige à une réflexion sur le fond !Soyons pédagogue.La raison nous bouscule, nous fait nous cogner contre les murs du présent et du passé ! Elle nous chahute et fait ressortir toutes les injustices et les crimes contre l’humanité du passé et du présent…Alors, Gerard Darmon ne peut pas être un “acteur libre”, tant que d’autres humains sont enchaînés à leur passé, maintenus dans leurs conditions sociales, dans ce marigot des relégations, des discriminations, du racisme !Il ne peut pas être un “acteur libre”, tant que dans son métier, en France, on prétendra que le “CODE NOIR ” n’est pas un sujet de film…

Gérard Darmon a tort d’avoir raison trop tôt. Un jour peut-être, l’acteur libre qu’il est ne rencontrera pas d’opposition à ses choix artistiques ! Ce jour-là, Omar S’y pourra jouer ARSÈNE LUPIN, sans que cela étonne et qu’il soit insulté ! D’ailleurs il ne s’est pas grimé en blanc pour jouer Lupin…et connaître le succès.Lorsque Idriss Elba ne sera pas contesté dans le rôle de James Bond qu’on lui proposa, auquel il renonça, les lignes auront vraiment bougé. L’apaisement des esprits lacérés; accompagnera la mise en cage des idéologies racistes. Un noir barbouillé en blanc n’aura jamais la même connotation qu’un blanc jouant les noirs le temps d’un spectacle ou pour amuser ses amis, la galerie. Une professeure blanche d’université américaine a demandé à ses étudiants blancs s’ils étaient prêts à prendre la place des noirs dans la société étasunienne. Aucun n’a levé la main. Elle conclut son expérience en disant : « Donc vous savez qu’on traite mal les noirs et vous ne dites rien !? ».

Gérard Darmon peut jouer Othello sans se grimer. Le blackface a une histoire et cette histoire n’est pas belle…Elle raconte la déshumanisation, la ségrégation, le viol.Pour être un acteur totalement libre, il faut s’interroger sur l’espace de liberté laissé à celui qu’on interpelle par un tel acte.Refuser le blackface est l’affirmation de son identité en cour de réparation. La chose est intelligible pour les victimes de siècles d’oppression. Plus compliqué a saisir pour ceux qui, jamais dans leur éducation, dans leurs préoccupations quotidiennes, dans l’information qu’on leur inflige, n’ont eu les éléments de compréhension d’une telle problématique.Nous sommes, tous assignés dans nos territoires mentaux, sociaux. Chacun est l’héritier d’épisodes de l’histoire glorieux pour les uns, douloureux pour les autres. La domination naturelle est intégrée pour les uns, une défaite permanente depuis 4 siècles pour les autres.Ces crimes contre l’humanité furent minimisés, méprisés dans l’enseignement distillé à l’école; ainsi que les victimes d’hier et leurs descendants. La fracture est profonde et elle s’accentue.

Les esprits se sclérosent. La tendance ne semble pas s’inverser. L’incompréhension mutuelle bloque tout dialogue. Les revendications légitimes d’exigences de respect conduisent souvent à faire basculer des alliés naturels, (à la méconnaissance coupable), dans le camp de nos vrais adversaires… les racistes notoires. Ces derniers montent aujourd’hui au créneau et défendent Gerard Darmon. La voyez-vous l’impasse et les affrontements qui s’y dérouleront ?Moi oui…Aux condamnations systématiques et abruptes, préférons un dialogue pédagogique et constructif. Nous ne sommes pas tous au même niveau de connaissance, de compréhension sur les questions qui nous occupent.UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE…