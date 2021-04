Suite à une nouvelle condamnation qui a été prononcée contre l’humoriste Dieudonné, l’avocat de ce dernier a annoncé son intention de demander asile auprès du président turc. En effet, il y a quelques jours, il avait écopé d’une amende de 30.000 euros. La sentence a été prononcée par le tribunal de Versailles pour injure publique envers une magistrate dans une vidéo.

Condamné pour une vidéo

L’humoriste a à tous les niveaux de la procédure nié les faits qui lui sont reprochés. Il faisait notamment savoir que la vidéo était un montage. Mais tout ceci n’aura pas empêché la justice de rendre une décision allant en sa défaveur. Un communiqué de son avocat a par la suite notifié qu’il envisage fortement quitter la France.

“Il ne se sent plus en sécurité en France”

«Dieudonné ne pouvait imaginer être condamné en France en 2021 pour des propos qu’il n’a pas tenus. Comme ses frères Georges Floyd et Adama Traore, il a le sentiment d’être traité comme un sale nègre dont les droits et la vie n’ont plus aucune valeur. Dans ces conditions, il ne se sent plus en sécurité en France», peut-lire dans le communiqué publié sur le réseau social de l’oiseau bleu. A la faveur d’un entretien qu’il a accordé à la Radio et Télévision de Turquie (TRT), l’humoriste a également confirmé l’information.

Plusieurs condamnations à son actif

Il déclarait notamment qu’il avait l’intention de quitter avec toute sa famille la France. Il justifie cette décision par le fait que toutes les opportunités d’emploi soient bloquées et que les mesures de pression soient en train de monter progressivement. Il aurait entamé le processus pour la demande d’asile selon les précisions qu’il a apportées. Notons que l’humoriste controversé a déjà fait objet de plusieurs poursuites judiciaires.