L’ancien président américain Donald Trump continue de faire parler de lui dans la presse. L’ancien chef d’Etat a marqué son passage à la Maison Blanche par ses désaccords prononcés avec certains journaux américains. Plusieurs mois après son départ de Washington, cela semble toujours être le cas. En effet, une récente photo publiée par l’ancien conseiller du milliardaire républicain, Stephen Miller, sur laquelle il se trouve avec ce dernier n’est pas passée inaperçue aux yeux de la presse américaine.

Un petit détail a attiré l’attention des internautes

Dans un tweet publié hier lundi 05 avril 2021, par Stephen Miller, on le voit sur une photo avec l’ex-locataire de la Maison Blanche. La photo avait été prise dans le bureau de la maison de Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride. Un petit détail a cependant attiré l’attention des internautes et de la presse. En effet, on peut voir derrière l’ancien haut-conseiller une petite statue représentant l’ancien numéro un américain.

Certains n’ont pas hésité à se moquer de la figurine. En commentaire, un internaute a laissé voir : « Je pensais qu’il serait plus grand que vous. » Un autre internaute a du mois semblé choqué par ce détail. « Est-ce que Trump a vraiment, vraiment, honnêtement, une petite statue de lui-même sur la table du fond ? » a-t-il écrit.

Just had a terrific meeting with President Trump! pic.twitter.com/jGyAnURAky — Stephen Miller (@StephenM) April 5, 2021