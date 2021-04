Après l’expérience de la Maison-Blanche, Ivanka Trump et son époux Jared Kushner comptent poursuivre l’idéologie prônée par le milliardaire républicain quand il était à la tête des Etats-Unis. Ceci se passera visiblement par une organisation à but non lucratif dénommée : « America First Policy Institute ». Cette dénomination se rapproche en effet du slogan de campagne « American First, Always » qui avait été utilisé lors des échéances électorales.

Un rassemblement d’anciens collaborateurs de Trump

La structure en en réalité un rassemblement d’anciens collaborateurs de Donald Trump en plus de Ivanka Trump et de Jared Kushner. A en croire les informations rapportées par les médias sur cette structure, elle aura pour principale mission de s’attarder sur certaines choses qu’avait défendu Donald Trump quand il était encore aux affaires. Entre autres, on peut citer : les droits du deuxième amendement, «l’indépendance énergétique» et la liberté religieuse.

Un budget de 20 millions de dollars

Pour l’heure, au cours de la première année d’exercice, un budget de 20 millions de dollars a été mis sur pied pour le fonctionnement de « America First Policy Institute ». Ce budget pourrait passer à 40 millions de dollars au cours de la seconde année selon les précisions apportées par les médias. Ce creuset servira ainsi aux responsables de rappeler de façon constante aux partisans de Trump les différentes idées qu’il avait développées quand il était au pouvoir.