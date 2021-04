Donald Trump est depuis un moment la cible d’enquêtes sur ses finances et celle de la Trump Organization. L’ancien président des Etats-Unis a plusieurs fois dénigré ces investigations qui sont selon lui, « politiquement motivées ». Inutile de rappeler que Jennifer Weisselberg, l’ex belle fille d’un dirigeant de la Trump Organization collabore avec les enquêteurs. Son avocat Ducan Levin a affirmé qu’elle a des documents à donner aux procureurs.

Jennifer Weisselberg, a toujours « plusieurs boîtes de documents » qu’elle n’a pas encore données aux procureurs » précise l’homme de droit. M Levin dit avoir été embauché pour analyser les documents dont Weisselberg dispose et qui incluent les dossiers financiers de la Trump Organization, montrant à quel point l’entreprise est intimement liée aux finances de la famille Weisselberg. « Nous procédons essentiellement à un tri méthodique, et nous remettrons les documents et les informations utiles aux forces de l’ordre » a poursuivi l’avocat.

Sept boîtes de documents entre les mains des enquêteurs

Jennifer a des informations de compte bancaire, de cartes de crédit, de dossiers fiscaux, de déclarations de revenus, informe par ailleurs Ducan Levin. Rappelons que Jennifer Weisselberg coopère avec les enquêteurs depuis l’automne. Dans une précédente interview accordée à Insider , elle dit avoir déjà donné « sept boîtes de documents » à ces procureurs du bureau du procureur du district de Manhattan et du bureau du procureur général de l’Etat de New York.

Les deux bureaux mènent des enquêtes parallèles pour savoir si l’ancien président et sa société ont magouillé pour payer moins d’impôts et obtenir des conditions de prêt avantageuses. Jennifer était la femme de Barry Weisselberg, fils d’Allen Weisselberg, directeur financier de longue date de l’organisation Trump qui gère également les finances personnelles de la famille Trump, et est un employé clé de l’organisation Trump.