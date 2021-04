L’actuel locataire de la Maison-Blanche pourrait être le premier président américain à formellement reconnaître le « génocide arménien ». Selon les confidences qui ont été faites par un porte-parole du Département d’Etat américain, une déclaration devrait être faite par le président démocrate sur le sujet dès ce samedi 24 avril. Il serait ainsi très peu surprenant que Joe Biden ne prenne pas le contre-pied du président turc Recep Tayyip Erdogan sur ce sujet au regard des promesses qu’il avait faites avant son élection.

L’appel de Biden lors de la campagne électorale

«Nous ne devons jamais oublier ni rester silencieux sur cette horrible et systématique campagne d’extermination», avait indiqué le successeur de Donald Trump lors de la campagne par rapport à ce dossier. «Si nous ne reconnaissons pas pleinement le génocide, si nous ne le commémorons pas, si nous ne l’enseignons pas, les mots +plus jamais+ ne veulent plus rien dire», avait-il poursuivi.

L’annonce qui sera faite ce samedi intervient en effet au lendemain d’un échange téléphonique qu’il y a eu avec son homologue turc dont la position sur ce sujet est tranchée. Ce premier entretien entre les deux hommes depuis que Joe Biden a accédé au pouvoir s’inscrit selon le président américain dans le but de « bâtir une relation bilatérale constructive ».

Le politiquement correct?

« Les deux dirigeants ont convenu du caractère stratégique de la relation bilatérale et de l’importance de travailler ensemble à bâtir une coopération plus étroite sur les sujets d’intérêt mutuel », a déclaré la présidence turque sur l’entretien téléphonique sans formellement faire par des sujets qui ont été débattus.

Erdogan compte défendre la vérité

Rappelons que lors d’une rencontre avec des conseillers, le président turc avait une fois encore réaffirmé sa position sur le « génocide arménien ». Il prévenait notamment qu’il allait continuer à «défendre la vérité contre ceux qui soutiennent le mensonge du soi-disant +génocide arménien+ (…) à des fins politiques».