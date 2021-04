La semaine écoulée, le procès du meurtre de Georges Floyd avait pris fin et le jury s’est retiré pour rendre son verdict très prochainement. En attendant la délibération dans cette affaire ou Derek Chauvin est le principal accusé, le président américain Joe Biden a échangé lundi avec la famille de Floyd mort asphyxié sous le poids d’un policier. « Le président Biden a parlé hier (lundi) avec la famille de George Floyd pour prendre de ses nouvelles et lui assurer qu’il priait pour elle », a écrit Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche dans un tweet.

Toujours d’après la Maison-Blanche, le 46e président américain a considéré que les preuves contre Derek Chauvin, qui avait refusé de témoigné le dernier jour du procès, étaient « accablantes ». « Je prie pour que le verdict soit le bon. À mon avis, c’est accablant. Je ne dirais pas cela si le jury ne s’était pas retiré pour délibérer », a déclaré Joe Biden. « J’ai appris à connaître la famille de George (…). C’est une bonne famille et ils appellent à la paix et à la tranquillité, quel que soit le verdict, » a ajouté le président faisant mention de « l’angoisse » de la famille dans l’attente du verdict du jury.

Le président se défend

Mme Psaki a déclaré que Biden, qui s’est rendu à Houston pour consoler la famille de Georges Floyd avant ses funérailles en juin dernier, avait parlé de son fond intérieur et aurait d’autres commentaires sur le procès une fois le verdict rendu. Le président a rapidement défendu sa déclaration de peser sur un procès non résolu, affirmant qu’il pensait qu’il était approprié de le faire parce que toutes les preuves avaient été présentées et que le jury n’entendrait pas ses remarques.