Les dirigeants nord-coréens auront fait couler les espoirs que nourrissait la Corée du Sud de profiter de l’organisation de la 32e édition des Jeux olympiques à Tokyo pour un rapprochement avec Pyongyang. Selon une annonce qui a été faite par le service de communication du ministère des Sports de Pyongyang, la Corée du Nord ne compte plus participer à la compétition sportive.

La raison officielle qui a été évoquée est la pandémie relative au nouveau coronavirus. Selon le texte publié sur le site web du ministère des Sports de Pyongyang, la décision aurait été prise suite à une réunion comité national olympique nord-coréen du 25 mars. Du côté de la Corée du Sud, la nouvelle de l’absence de Pyongyang aux jeux olympiques est perçue comme un frein au processus de la paix sur la péninsule coréenne.

Une opportunité ratée sur la Corée du Sud

Le ministère sud-coréen de l’Unification n’a pas caché sa déception sur le fait qu’« une opportunité pour faire avancer la paix dans la péninsule coréenne » soit ratée à cause de la pandémie du coronavirus. Cette situation intervient alors que le président Moon Jae-in avait formellement indiqué qu’il compte sur l’organisation des Jeux olympiques de Tokyo pour un rapprochement. « Les Jeux olympiques de Tokyo qui se tiennent cette année pourraient être une opportunité pour des dialogues entre la Corée du Sud et le Japon, le Nord et le Sud, la Corée du Nord et le Japon, et la Corée du Nord et les États-Unis », avait-il déclaré.