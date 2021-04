Un gag est une farce faite souvent aux dépens de quelqu’un dans le but affiché d’amuser la galerie. Sur la toile et même sur le petit écran, ces gags sont très appréciés, pour leur caractère burlesque où le comique est poussé dans ses retranchements. Lamine Zidani, Youtubeur québécois bien connu sous le nom de « LAMZ », est coutumier de ces gags. Et justement c’est un de ces gags, un de ces canulars, qui vaut au youtubeur d’avoir des démêlés avec la justice canadienne. Il risque une peine de prison pour une vidéo publiée sur sa chaîne.

Six mois de prison pour un canular

LAMZ a fait des canulars, « prank » en anglais, sa spécialité. Des gags que le jeune québécois diffuse sur sa chaîne YouTube. Une affaire qui marche puisque le jeune homme de 24 ans est crédité de plus de 400 000 abonnées avec des vidéos excédant souvent la trentaine de millions de vues.

La vidéo qui aujourd’hui pose des problèmes au Youtubeur est celle publiée en 2018, d’une farce filmée dans un Collège de Montréal, montrant Zidani, donner des pichenettes aux oreilles à des gens et « proférer des menaces à leur encontre ». En Mars, le youtubeur avait été accusé de voies de fait et avait plaidé coupable. Durant son audition, Zidani s’était excusé du fait que sa farce n’était pas passée et avait expliqué qu’à « aucun moment », il n’avait « l’intention d’être violent ».

« Je ne suis pas une personne violente » avait-il lancé aux juges. Ce mercredi, cependant, dans une de ses vidéos, Zidani prenant ses abonnés à témoins, faisait volte-face. Le youtubeur déclarant ne plus se reconnaitre dans les faits qui lui étaient reprochés, avait précisé avoir en Mars, avoué des « trucs » dont il n’avait même pas conscience. En tout état de cause , le youtubeur s’il est reconnu coupable, risque jusqu’à six mois de prison.