Les tensions entre la Chine et Taïwan se font de plus en plus sentir au point de faire craindre une guerre. En effet, des responsables australiens ont fait part de leur inquiétude concernant cette question, au cours de la célébration annuelle de l’Anzac Day, le 25 avril 2021. En premier lieu, Petter Dutton, actuel ministre australien de la Défense a exprimé sa préoccupation concernant une éventuelle guerre Chine-Taïwan.

Il s’est basé sur les propos d’anciens dirigeants américains

Le secrétaire d’Etat aux affaires intérieures Mike Pezzullo, s’est inscrit dans la même logique que son collègue de la Défense en se basant sur des propos d’anciens dirigeants américains à savoir les généraux : Dwight D. Eisenhower et Douglas MacArthur. « Tout au long de sa présidence, [le général] Eisenhower a inculqué aux nations libres la conviction que tant que persiste la menace de la tyrannie contre la liberté, elles doivent rester armées, fortes et prêtes pour la guerre, alors même qu’elles déplorent la malédiction de la guerre » a-t-il déclaré tout en estimant que l’Australie devait être disposée à « envoyer, une fois de plus [ses] guerriers au combat ».

« La grande sensibilité de la question de Taïwan »

Pour lui, l’imminence d’une guerre semble se faire proche, puisqu’on « entend battre les tambours de guerre, parfois faiblement et au loin et à d’autres moments plus fortement et de plus en plus près ». Il n’a pas fallu longtemps pour que ces propos fassent réagir la Chine qui considère Taïwan comme faisant partie de son territoire. C’est le lendemain que la réaction chinoise est tombée. Le porte-parole de la diplomatie chinoise Wan Wenbin a donc fait savoir : « On espère que la partie australienne reconnaîtra pleinement la grande sensibilité de la question de Taïwan, respectera le principe d’une seule Chine, sera prudente dans ses paroles et ses actes tout en s’abstenant d’envoyer de faux signaux aux forces séparatistes taïwanaises ».