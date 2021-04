La situation politique en Somalie est trouble suite à la prolongation du mandat du président Mohamed Abdullahi Mohamed. Après l’expiration du mandat de celui-ci au cours du mois de février 2021, la Chambre basse a voté pour que le chef de l’Etat reste au pouvoir durant les deux prochaines années. Cela a poussé l’Union Africaine (UA) à réagir.

L’institution a pris la décision de dépêcher un envoyé spécial dans le pays

En premier lieu, le jeudi 22 avril 2021, le Conseil de paix et de sécurité de l’UA a condamné le prolongement du mandat présidentiel de Mohamed Abdullahi Mohamed. Pour tenter de résoudre la situation, et sortir la Somalie de la crise, l’institution a pris la décision de dépêcher un envoyé spécial dans le pays. Par ailleurs, la position de l’Union Africaine est très claire. Selon elle, la prolongation du mandat du président « sape l’unité et la stabilité » somaliennes.

Concernant la Chambre basse, elle a estimé que « ces actions unilatérales » mettent en danger « la paix et la sécurité ». Notons que l’année dernière, le président Mohamed Abdullahi Mohamed avait fait conclu avec les chefs des partis politiques un accord permettant d’organiser les élections. Evoquant cet accord, l’union africaine (UA) a fait savoir que ce dernier est « l’option la plus viable vers des élections crédibles ».