Un mode de vie différent a forcément des conséquences sur les habitudes de consommation. Le confinement a ainsi chamboulé l’univers commercial avec la chute inévitable de certaines ventes et l’explosion du chiffre d’affaires dans d’autres secteurs. Retour sur les produits phares de cette période peu ordinaire.

La ruée au rayon déco

Être obligé de rester entre quatre murs a permis de voir la maison sous un angle différent. Histoire de lutter contre l’oisiveté, de nombreuses personnes ont ainsi profité du confinement pour repenser leur décoration intérieure. Certains y sont allés par petites touches, d’autres n’ont pas hésité à réaliser de gros changements.

Le télétravail a particulièrement bouleversé le quotidien des ménages puisque la maison se transforme aussi en bureau et en salle de classe. Du coup, les ventes de meubles ont automatiquement grimpé pour répondre aux nouvelles exigences. Une table d’appoint, un fauteuil ergonomique, des rangements ici et là… les espaces intérieurs sont repensés.

Le confinement a aussi relancé les fournitures dédiées aux loisirs créatifs comme on en trouve sur plusieurs sites. Les albums photos personnalisables, les kits de dessin et gomme à coller ont trouvé de nombreux preneurs. Suivre les tutos de bricolage a en effet permis à petits et grands de combattre l’ennui tout en personnalisant la déco d’intérieur à moindre coût.

Tombé en désuétude, le bidet a repris du service pour remédier à la pénurie de papier toilette. Son intégration exige des travaux plus conséquents qu’un coup de peinture mais il revient en force dans un nombre considérable de ménages.

Un succès fou côté hygiène et bien-être

Lutte contre les virus et bactéries oblige, les produits d’hygiène cartonnent depuis que les sorties sont limitées. Sans surprise, les gants de ménage, les savons en tout genre, l’eau de Javel et les désinfectants remportent la palme dans cette catégorie. L’électroménager n’est pas en reste puisque de nombreux appareils simplifient considérablement la tâche.

Alors que l’incertitude sur les vacances plane encore et toujours, nombreux sont ceux qui prennent soin d’eux à grand renfort d’haltères, de matériel de coiffure (tondeuses, lisseurs…) et produits de beauté.

Il va sans dire que la pandémie s’est révélée bénéfique pour certains secteurs qui ont vu leurs ventes augmenter en flèche en l’espace de très peu de temps. Quelques nouvelles habitudes méritant d’être conservées, il est possible que les produits actuellement en vogue le restent encore pour un bon moment.