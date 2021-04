A quelques mois de la fin de son mandat, l’ancien président américain Donald Trump avait imposé des sanctions contre des hauts responsables de la Cour pénale internationale (CPI), dont la procureure Fatou Bensouda. Les sanctions après leurs impositions avaient suscité des critiques internationales. L’administration Biden est revenue vendredi sur la décision du gouvernement précédente. Le secrétaire d’État Antony Blinken a annoncé la levée des sanctions économiques imposées la procureure, les qualifiant, d’« inappropriées et inefficaces ».

Notons que ces sanctions avaient été imposés après que la CPI ait décidé d’enquêter sur les crimes de guerre présumés commis en Afghanistan par les forces afghanes, les talibans et l’armée américaine. Bien que Washington ait levé les mesures, le secrétaire d’Etat a indiqué qu’ils sont « fermement en désaccord avec les actions de la CPI concernant les situations en Afghanistan et en Palestine. Nous maintenons notre objection de longue date aux efforts de la Cour pour affirmer sa compétence sur le personnel des États non parties comme les États-Unis et Israël ».

Une excellente nouvelle

Tout comme plusieurs d’autres mesures prises par l’administration Biden, le chef de la diplomatie française a salué la décision dans un communiqué. «Je salue l’annonce de la levée par les autorités américaines, le 2 avril 2021, des sanctions qui frappaient la Cour pénale internationale […] Cette décision est une excellente nouvelle pour tous ceux qui sont engagés au service de la lutte contre l’impunité, du multilatéralisme et d’un ordre international fondé sur la règle de droit», a déclaré Jean-Yves Le Drian.