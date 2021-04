La Commission des sépultures de guerre du Commonwealth (CWGC) est une institution créée par l’union des six pour entretenir et maintenir vivace la mémoire des soldats tombés au cours de la seconde guerre mondiale. « Nous honorons et prenons soin des hommes et des femmes du Commonwealth qui sont morts au cours des Première et Seconde Guerres mondiales, en veillant à ce qu’ils ne soient jamais oubliés » peut-on lire sur le site de l’institution en ligne.

Pourtant selon un récent rapport, la CWGC pendant des années, avait bel et bien oublié d’honorer la mémoire de milliers de soldat africains et indiens. Ce jeudi, les autorités britanniques au nom de la CWGC et au nom du Royaume Uni, présentaient leurs « excuses » pour toutes ses années d’oubli.

Une erreur à corriger…

La Commission publiait ce jeudi dans un rapport, que ce serait jusqu’à 350 000 soldats décédés au cours de la première guerre mondiale, à majorité des ressortissants africains et des ressortissants du Moyen-Orient, qui pourraient ne pas avoir été « commémorés par leur nom ou pas du tout ». Un état de chose que selon Claire Horton, directrice générale de la commission, la CWGC travaille activement à corriger.

« S’assurer que ces personnes que nous avons omis il y a 100 ans soient correctement commémorées », telle est la nouvelle mission que s’est assignée la CGWC pour les années à venir. Et cela devrait passer par l’érection de nouveaux monuments commémoratifs, de pierres tombales individuelles et impliquait de mettre à contribution « les communautés des pays concernés ».

Mais déjà le rapport suscitait de nombreuses réactions. Le ministre de la Défense, Ben Wallace ce jeudi, a déclaré qu’il était en colère que des «frères d’armes» aient été oubliés par le CWGC, et il a rendu hommage au député travailliste David Lammy, qui par un documentaire publié en 2019, a incité l’organisation à agir.

Mais surtout, le ministre britannique, s’exprimant devant la Chambre des communes, la chambre basse du Parlement, a tenu « Au nom de la Commission, (…) du gouvernement, de l’époque et d’aujourd’hui » , à « présenter » ses « excuses pour leur incapacité à respecter leurs principes fondateurs » .