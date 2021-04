L’île de Taïwan depuis quelques semaines cristallise l’attention des autorités chinoises et bien entendu, celle de la communauté internationale, notamment celle des USA. C’est que l’île après des années de régime autoritaire a su trouver la voie pour instaurer une démocratie, qui a permis à l’état insulaire de devenir l’une des économies les plus avancées d’Asie. La Chine a toujours considéré l’île comme faisant partie intégrante de son territoire.

Et Pékin montre des velléités de plus en plus pressantes pour son annexion. Une annexion que Washington désire par tous les moyens empêcher. Ce mercredi, l’administration Biden envoyait à Taipei, une délégation pour assurer Tsai Ing-wen du soutien des USA.

Taiwan toujours dans le collimateur de la Chine

Taiwan est un état prospère, et Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, le premier fabricant de puces au monde, en est un exemple patent. Pour les observateurs, l’île est un exemple brillant de la façon dont « une société libre peut utiliser la technologie pour autonomiser ses citoyens » et expliquerait pourquoi la réponse de la région à la pandémie de Covid-19 a été, l’une des plus efficace au monde, selon 10 personnes décédées.

Une prospérité qui n’échappe pas au grand voisin chinois. Il y a quelques jours, la Chine avait envoyé des avions militaires « jouer des muscles » dans l’espace aérien de l’île. Pour Pékin, l’île de Taïwan était une entité à part entière du territoire chinois, et les autorités chinoises n’auraient de cesse de tenter par tous les moyens de l’annexer. Une annexion que les Etats-Unis tentaient par tous les moyens d’empêcher, voyant en Taïwan un allié précieux dans la restriction de l’influence régionale de Pékin.

Biden en offensive diplomatique

Ce lundi, selon le ministère de la Défense nationale de Taïwan, Pékin a déployé « 14 chasseurs J-16 et quatre J-10, quatre bombardiers H-6K, deux avions de guerre anti-sub Y-8 et un avion d’alerte rapide KJ-500 » dans la partie sud-ouest de Taiwan. Une démonstration de force que les autorités taiwanaises avaient tôt fait de rapporter. Et Ce mercredi, le président américain, Joe Biden dépêchait sur place une délégation non officielle.

Une délégation composée entre autres du sénateur Chris Dodd, de l’ancien haut fonctionnaire du département d’État Richard Armitage et de James Steinberg, ancien secrétaire d’État adjoint. Aucun lien de causalité direct n’a été évoqué entre les violations aériennes et la visite de la délégation américaine. Et selon les déclarations officielles, la visite entrait dans la ligne droite d’« une longue tradition bipartisane selon laquelle les administrations américaines envoient des délégations officieuses de haut niveau à Taiwan ».

Mais, une visite qui voulait aussi marquer « le 42e anniversaire de la signature du ‘’Taiwan Relations Act’’ ». Une Loi qui votée en 1979 par le Congrès américain, engageait cependant les USA à s’assurer que « Taiwan a la capacité de se défendre ».