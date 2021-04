L’attitude de la Chine vis-à-vis de Taïwan inquiète au plus haut point les USA de Joe Biden. Si son prédecesseur, Donald Trump, avait été plus direct prenant des décisions historiques, jamais vues, Joe Biden avance à pas feutré mais ne veut pas non plus montrer une quelconque faiblesse.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a réagi à l’affaire affirmant que la Chine était «de plus en plus agressive» vis-à-vis du voisin Taïwanais. «Ce que nous voyons, et ce qui nous inquiète vraiment, ce sont des actions de plus en plus agressives de la part des autorités de Pékin en direction de Taïwan» a affirmé M. Blinken lors d’une interview accordée à NBC News. «Tout ce que je peux vous dire, c’est que ce serait une erreur grave pour n’importe qui d’essayer de changer le statu quo par la force» a-t-il rajouté, rappelant que son pays ferait tout pour s’assurer que Taïwan puisse se défendre en cas de conflit. Un avertissement direct à la Chine.