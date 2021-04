Les tensions entre la Chine et les Etats-Unis font la une de la presse internationale. En effet, les deux pays ont des désaccords en ce qui concerne les mers de Chine méridionale et orientale, qui impliquent également le Japon. La question a été évoquée lors une rencontre entre le chef d’Etat américain et le Premier ministre japonais à la Maison Blanche le vendredi 16 avril 2021.

Des patrouilleurs chinois envoyés près des Îles Senkaku

Au cours d’une allocution le président américain Joe Biden a indiqué : « Nous sommes résolus à travailler ensemble pour relever les défis posés par la Chine et sur des problématiques telles que celle de la mer de Chine orientale, de la mer de Chine méridionale, mais aussi de la Corée du Nord. Nous travaillons ensemble pour démontrer que les démocraties peuvent gagner les compétitions du XXIe siècle en apportant des résultats pour leurs peuples ». Cela fait partie des déclarations qui ont fait réagir la Chine, puisqu’elle a envoyé des patrouilleurs près des Îles Senkaku. Par la suite, le Japon a remarqué le passage du porte-avions chinois CNS Liaoning, dont un des hélicoptères a été repéré près des îles.

Une mise en garde aux USA

Le rapport de forces semble avoir changé, puisque des images satellites ont été partagées sur les réseaux sociaux montrent que le porte-avions chinois était suivi par un destroyer américain. Il n’a pas fallu longtemps pour que le ministère chinois de la défense envoie une mise en garde aux USA. Song Zhongping, un expert militaire proche du pouvoir communiste chinois, a indiqué que : « Ce sont les Américains qui ont violé les règles et les réglementations connexes dont sont convenus les deux pays. Et si un accident devait se produire, les États-Unis seraient responsables ».