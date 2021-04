Il y a quelques jours, en France, des généraux et militaires ont signé une tribune dans laquelle ils dénoncent le « délitement » de la société. Ils ont alors invité les personnes partageant leur point de vue à soutenir les politiques qui seront en mesure de lutter contre cette situation. Le gouvernement, lui, n’a pas tardé à réagir.

En effet, ce mercredi soir le général François Lecointre a confirmé que les généraux signataires, tous à la retraite mais pouvant être rappelés en cas de problème, seront radiés. Ils devraient tour à tour passer devant le Conseil supérieur militaire afin de répondre de leurs actes. Le président de la République devrait alors signer un décret confirmant leur radiation.

Le général Lecointre souhaite des sanctions contre les signataires

En outre, 18 soldats en activités, dont quatre officiers, devraient eux, recevoir des sanctions disciplinaires. Bien entendu, celles-ci seront plus ou moins fortes en fonction des grades. Pour le général Lecointre, plus les responsabilités sont importantes, plus le devoir d’exemplarité est nécessaire, obligeant donc à des sanctions toutes aussi importantes.

L’exécutif, vent debout

Un constat partagé par la ministre des Armées, Florence Parly, pour qui le fait de signer une telle tribune est tout simplement inacceptable et irresponsable. Un papier qui, d’ailleurs, a ouvert le débat sur la radicalisation des armées, chose que se refuse à défendre le général Lecointre, affirmant que l’armée était une institution républicaine, non politisée.