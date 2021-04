Les vaccins mis au point par des laboratoires pharmaceutiques pour lutter contre le nouveau coronavirus (covid-19) sont apparus comme une lueur d’espoir dans le monde, après que la maladie ait frappé durant des mois plusieurs pays. La plupart de ces derniers se sont lancés dans des commandes massives de vaccins pour éradiquer le virus au sein de leur population. Parmi ces produits, les populations doivent prendre plusieurs doses.

« Une vaccination à nouveau chaque année »

C’est le cas du vaccin Pfizer. Selon le patron de l’entreprise pharmaceutique américaine, Albert Bourla, une troisième dose de ce dernier pourrait se montrer nécessaire dans les prochains mois. « Une hypothèse vraisemblable est qu’une troisième dose sera probablement nécessaire, entre six mois et douze mois, et à partir de là, il y aura une vaccination à nouveau chaque année, mais tout cela doit être confirmé » a-t-il fait savoir selon les informations de la chaîne de télévision américaine CNBC.

Notons que la troisième dose du vaccin Pfizer se fera en échange d’une garantie. En effet, il faut qu’il soit efficace contre les variants de la covid-19 déjà présents.