En Côte d’Ivoire depuis le vendredi 21 mai 2021, le boxeur Béninois Clément Loko met son titre de champion d’Afrique de la World professionnel Boxing Fédération (WPBF) en jeu ce samedi 29 mai à Abidjan. Il remet donc en jeu la seule ceinture continentale dont le Bénin dispose actuellement. Pour conserver cette ceinture, il doit battre le Nigérian Semiu Olamoyero, le challenger désigné par la WPBF.

Né le 27 décembre 1996, Clément Loko alias «Panthère Rouge » évolue dans la catégorie des Poids plumes. Il doit défendre son titre de champion d’Afrique version WPBF (World Professionnel Boxing Fédération) face donc au Nigérian Semiu Olamoyero. Pour ce combat, le Béninois est bien confiant. «J’ai fait une bonne préparation grâce à des personnes de bonne volonté. Je pense que je suis prêt pour défier mon adversaire afin de ramener la ceinture au pays », a confié le pugiliste.

Pour lui, l’objectif une fois sur le ring est de réaliser un K.O même s’il est conscient que le combat ne sera pas facile. Mais, «je suis en Côte-d’Ivoire, surtout pour ramener la ceinture au bercail ». Du haut de ces 1m65, Clément Loko est six fois champion du Bénin chez les amateurs. Il totalise 45 combats amateurs dont six défaites. Il a à son actif sept combats professionnels dont six victoires par K.O. et une défaite. Son adversaire du jour, Olamoyero Adetunji Semiu compte neuf combats professionnels dont 6 victoires par K.O, deux victoires aux points et une défaite.

Composition de la délégation béninoise présente en Côte-d’Ivoire

Chef de la délégation : Edgard Adoukonou

Boxeur : Clément Loko

Entraineur principal : Georges Bocco Coach assistant : Aristide Kpessou