Joe Biden se démarque une nouvelle fois de son prédécesseur. En effet, alors que Donald Trump a refusé de publier sa déclaration fiscale au cours de son mandat, le président démocrate et son épouse se sont prêtés à l’exercice. Lundi ils ont donc renoué avec cette tradition, en vogue depuis l’élection de Richard Nixon.

En 2020, le couple Biden a déclaré 607.336 dollars de revenus. Pour rappelle, la femme de l’actuel président des USA est professeurse à l’université publique. Le couple s’est également acquitté de 25.9% d’impôts, soit 157.414 dollars. Ils ont également reversé par moins de 28.794 dollars au Delaware, là où ils sont domiciliés.

Biden dévoile sa déclaration d’imposition

Chez les Harris, la vice-présidente et son conjoint, l’avocat Doug Emhoff, on a fait part de revenus plus importants, à hauteur de 1.695.225 dollars, dont 621.893 ont été reversés aux impôts. Le couple a également payé 125.004 dollars à la Californie tandis que Doug Emhoff lui, a dû s’acquitter de 56.997 dollars d’impôts à Washington.

Une hausse des impôts à prévoir ?

Joe Biden, lui, envisage de faire passer un plan de dépenses massives, afin de subvenir aux besoins des familles modestes. Ce plan serait financé par une hausse très claire des impôts des plus grosses fortunes du pays. Un projet actuellement à l’étude, qui devrait passer, les démocrates contrôlent le Congrès.