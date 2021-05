L’ancien président américain Donald Trump a une fois encore critiqué ouvertement la gouvernance de son successeur démocrate. Se prononçant sur le conflit israélo-palestinien, le milliardaire républicain indique que sous son règne, la paix avait été en partage contrairement à ce qui s’observe sous la gouvernance de Joe Biden. Il estime que le manque de soutien des Etats-Unis l’Etat hébreux est à l’origine de cette violence qui s’observe.

“Des représailles rapides si Israël était attaqué” sous Trump

« Sous Biden, le monde devient de plus en plus violent et instable parce que la faiblesse de Biden et le manque de soutien à Israël mènent à de nouvelles attaques contre nos alliés », a-t-il laissé lire dans un communiqué. L’ancien patron de la Maison-Blanche a également fait remarquer que quand il était aux affaires, il n’y avait pas de possibilités qu’il y ait une attaque contre Israël. Il fait remarquer qu’il y aurait «des représailles rapides si Israël était attaqué» sous sa gouvernance.

«L’Amérique doit toujours se tenir aux côtés d’Israël et indiquer clairement que les Palestiniens doivent mettre fin à la violence, à la terreur et aux attaques à la roquette, et indiquer clairement que les États-Unis soutiendront toujours fermement le droit d’Israël à se défendre.», a-t-il poursuivi dans son communiqué.

Un plan de paix contesté

Rappelons que Donald Trump avait mis sur pied un plan pour régler le conflit. Ce plan de paix américain de janvier 2020 pour le conflit israélo-palestinien avait été rejeté par la Palestine mais applaudi par Israël. Le plan martèle entre autre que « Jérusalem restera la capitale indivisible d’Israël ».