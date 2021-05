C’est une nouvelle qui va certainement réjouir l’ancien président américain Donald Trump. Liz Cheney, représentante républicaine de l’Etat du Wyoming et critique de ce dernier, a été évincée de la hiérarchie de son parti. Avant cela, elle était le numéro trois des républicains à la chambre basse du congrès américain. Son évincement a été décidé suite à un vote fait par les 212 républicains de la Chambre des représentants, ce mercredi 12 mai 2021.

« Un être humain horrible et amer »

Après le vote, la républicaine a une fois de plus lancé une pique à l’endroit de l’ancien locataire de la Maison Blanche. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour garantir que l’ancien président ne s’approche plus jamais du Bureau ovale », a déclaré Liz Cheney, avant d’ajouter que : « Le pays a besoin d’un parti républicain fort qui se fonde sur les principes fondamentaux du patriotisme, et je m’engage à garantir que cela soit de cette façon que le parti aille de l’avant ». Donald Trump n’a pas manqué de réagir suite à l’évincement de Liz Cheney. Dans un communiqué publié sur son site officiel, il a fait savoir que : « Liz Cheney est un être humain horrible et amer… Elle n’a aucune personnalité et n’a rien de bon à faire avec la politique ou notre pays ».

Notons que Liz Cheney est la fille de l’ancien vice-président américain Dick Cheney. Elle s’est fait remarquer depuis le moment où Donald Trump a refusé d’admettre sa défaite à l’élection présidentielle du 03 novembre dernier. Pour elle, il s’agit d’un « grand mensonge » lorsque Donald Trump assure que cette dernière lui a été « volée ».