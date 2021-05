« La situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui aurait pu être évitée ». C’est du moins la déclaration qui a été faite par l’ancienne présidente du Libéria Ellen Johnson Sirleaf ce mercredi 12 mai à propos de la pandémie relative au nouveau coronavirus. En effet, l’ancienne femme politique du Liberia faisait ces déclarations dans le cadre de la publication d’un rapport des experts indépendants mandatés par l’OMS.

“Une myriade d’échecs…”

Celle qui est l’une des coprésidentes du panel institué par le directeur de l’OMS poursuit ses déclarations en identifiant les différentes causes à cette situation. Pour elle, « cette situation est due à une myriade d’échecs, de lacunes et de retards dans la préparation et la réponse » à la pandémie ayant tué plus de 3,3 millions de personnes et infecté des dizaines de millions à travers le monde.

Le panel a en effet été institué par le directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. Depuis huit mois, les 13 experts qui composent ce creuset ont analysé la propagation de la pandémie et les mesures prises par l’agence sanitaire et par les Etats pour y faire face.

“Une crise humaine catastrophique”

Le rapport martèle notamment qu’« il est clair que la combinaison de mauvais choix stratégique, d’un manque de volonté de s’attaquer aux inégalités et d’un système manquant de coordination a créé un cocktail toxique qui a permis à la pandémie de se transformer en une crise humaine catastrophique ».