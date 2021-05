A quelques semaines de l’élection présidentielle iranienne, l’ancien chef de l’Etat, Mahmoud Ahmadinejad, s’est officiellement présenté comme candidat à la présidence. C’est ce mercredi 12 mai 2021, que l’ancien maire de Téhéran a fait cette annonce. Même si la presse iranienne est quasiment unanime sur le fait que sa candidature n’aboutira pas, l’homme dit cependant compter sur le soutien du peuple.

Il menace de boycotter le scrutin

« Des millions de personnes à travers le pays m’ont invité à me présenter à l’élection et m’ont même ordonné de venir ici pour m’inscrire, plaçant une lourde responsabilité sur mes épaules » a-t-il fait savoir après avoir déposé son dossier de candidature auprès du ministère iranien de l’Intérieur. Par ailleurs, en cas de non approbation de sa candidature par les autorités du pays, Mahmoud Ahmadinejad a menacé de boycotter le scrutin. « En cas de disqualification, je déclarerai que je n’approuve pas l’élection et je n’y participerai pas » a-t-il ajouté.

Notons que le premier tour de la présidentielle aura lieu le 18 juin prochain. Pour mémoire, Mahmoud Ahmadinejad était président de la République islamique d’Iran, de 2005 à 2013. Il y a huit ans, il était dans l’obligation de laisser la présidence puisque la constitution iranienne n’autorise pas trois mandats présidentiels successifs.