La situation entre la Palestine et Israël continue d’occuper l’actualité internationale. Ce lundi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a échangé avec le chef de l’Eglise catholique romaine à ce sujet. Le président turc qui prend fait et cause pour la Palestine a demandé que des sanctions soient prononcées contre l’Etat Hébreux à cause de ces affrontements qui ont débuté depuis quelques jours désormais.

Pour lui, la condition pour que le massacre des Palestiniens cesse est que des sanctions soient prononcées contre Israël. «À moins que la communauté internationale punisse Israël, qui commet un crime contre l’humanité, avec des sanctions, les Palestiniens continueront à être massacrés», a-t-il déclaré à l’endroit sur souverain pontife selon le compte-rendu de l’entretien téléphonique publié par la présidence turque.

Menace sur “la sécurité régionale”

Pour le président turc Recep Tayyip Erdogan, «l’occupant israélien, qui bloque l’accès à la mosquée al-Aqsa et à l’église du Saint-Sépulcre (à Jérusalem-Est), restreint la liberté de culte et tue des civils innocents sur les terres palestiniennes». Il n’a pas manqué de faire remarquer que la situation actuelle entre la Palestine et Israël risque de menacer « la sécurité régionale». Rappelons que la situation a dégénéré le 10 mai. Au total, près de 200 Palestiniens ont été tués depuis le début des affrontements. Plus de 1200 blessés ont été enregistrés. Notons que plusieurs dizaines d’enfants sont comptés parmi les victimes.