Les Etats-Unis font partie des pays les plus touchés par le nouveau coronavirus (covid-19). Le pays enregistre à lui seul plus de 32 millions de cas de contamination et 584 000 décès dû à la maladie. Pour mettre fin à la propagation du virus, les autorités du pays ont pris plusieurs mesures dont l’exigence du port du masque par la population.

« Vous n’avez plus besoin de porter un masque »

Cette mesure est cependant sur la voie d’être abandonnée, puisque le pays a atteint depuis quelques mois un niveau bas des cas de contamination et de morts dû à la covid-19, après une campagne massive de vaccination. En effet, le président américain Joe Biden a annoncé la fin du port du masque. C’est au cours d’une conférence de presse hier jeudi 13 mai 2021, que le chef de l’Etat américain a fait cette annonce. « Si vous êtes entièrement vacciné, vous n’avez plus besoin de porter un masque » a-t-il déclaré, confirmant ainsi les nouvelles directives du centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC).

Ce dernier a fait savoir que les personnes vaccinées contre la covid-19 ne sont plus obligées de porter un masque à l’extérieur, ainsi que dans la majorité des cas à l’intérieur. Par ailleurs, les autorités recommandent de porter le masque dans certains cas. Ceux-ci sont : les refuges pour personnes sans domicile, les centres pénitentiaires, les hôpitaux et les transports en commun (avion ou bus).