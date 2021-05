Franklin Graham, pasteur américain proche de Donald Trump a récemment confié qu’il ne voyait pas Donald Trump réussir à revenir sur le devant de la scène politique américaine. Selon lui, une élection en 2024 ne devrait pas avoir lieu et non pas à cause de ses idéaux politiques, mais plutôt de sa santé.

Interrogé à HBO, le pasteur évangélique a estimé que tout dépendrait de l’état de forme de Donald Trump. Or, il a avoué qu’il ne pensait que Trump se sentait aussi préparé, aussi volontaire et soucieux de rafler la mise qu’en 2016. De fait, la lassitude et le temps passant ne devraient pas jouer en sa faveur.

Trump, un retour qui s’annonce difficile

Pour Graham, Trump devrait changer beaucoup de choses s’il souhaite réussir son pari, à commencer par sa nourriture. Ce dernier mangerait tout et n’importe quoi, suscitant d’ailleurs l’admiration de nombreuses personnes qui s’étonnent de ne pas le voir être plus au point que ça. L’âge enfin, pourrait être un frein.

Trump aura 78 ans en 2024

En 2024, Trump aura 78 ans, l’âge de Biden en 2020, au cours de la présidentielle. Pour autant, entre les deux hommes, rien ne semble les lier d’un point de vue physique. Les prochains mois pourraient nous donner plus d’indications sur les véritables ambitions de Trump, de même que les résultats des mid-terms.