Le match entre la Sierra Leone et le Bénin comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 dans le groupe L a enfin été joué ce mardi 15 juin 2021 au stade Lassane Conté de Conakry. Au terme de cette rencontre, les Sierra Léonais ont arraché le dernier ticket qualificatif (1-0) pour le rendez-vous du Cameroun. Pas sans mérite quand on prend en compte le sportif. Car, les Ecureuils du Bénin ont été incapables de faire ce qu’il faut pour ne serait-ce avoir le point du match nul.

Les Ecureuils du Bénin sont éliminés ! Michel Dussuyer et ses poulains ne seront pas au Cameroun en janvier 2022 pour disputer la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Faute à une incompréhensible main de Khaled Adénon dans sa surface de réparation qui a occasionné un pénalty à la 18è minute de jeu. Kamara Kei s’est chargé de transformer ce penalty (1-0, 19’) pour envoyer la Sierra Leone à la CAN après 25 ans de diserte. Ce but est bien la résultante de la mauvaise entrée de l’équipe béninoise dans un match où il ne fallait qu’un match nul.

La suite, les Sierra Léonais ont géré leur match devant une équipe des Ecureuils mal en point dans tous les secteurs. Tellement les joueurs béninois ont manqué d’arguments dans cette rencontre même si les 10 dernières minutes de la première partie ont été prometteuses. Mais, la deuxième partie a été une série d’actions individuelles, de mauvais choix, de fautes techniques et même de choix tactique de Dussuyer. Malgré l’inexistence de son milieu de terrain, le Français n’a pas su apporter la solution à son équipe qui a sombré surtout parce que l’effectif manque cruellement de qualité. Et donc, le Bénin va devoir attendre pour prendre part à sa cinquième CAN.