Condamné à 18 mois de prison, dont 4 mois ferme, Damien Tarel, l’homme connu pour avoir osé gifler le président de la République française, Emmanuel Macron, a décidé de faire appel. En effet, celui qui est actuellement derrière les barreaux a décidé de déposer un recours en appel concernant une seule partie de sa condamnation.

En effet, s’il ne conteste pas sa peine de prison, Damien Tarel souhaite que la justice allège sa peine concernant le reste de sa sanction à savoir l’interdiction du port d’armes cinq années durant ou encore l’interdiction définitive d’exercer des fonctions publiques. Le parquet de la Drôme a lui aussi décidé de faire appel, sur les mêmes demandes du prévenu.

Damien Tarel décide de faire appel

Dans les quelques semaines à venir, Damien Tarel sera à nouveau jugé Grenoble, au cœur de la Cour d’appel. Il ne s’est jamais caché cependant du fait qu’il assume et continue d’assumer son geste qu’il qualifie lui-même de violent et de non maîtrisé. Dégoûté par le regard du président, qui s’est dirigé vers lui dans le seul but de le faire devenir « un électeur », il a alors pris la décision d’agir.