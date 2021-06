La Chine n’a pas tardé à réagir suite aux récentes sanctions qui ont été prononcées par l’administration Biden contre certaines de ses entreprises. A la faveur d’un point de presse qu’il a animé, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin a fait savoir que les nouvelles mesures américaines ne sont pas conformes aux lois du marché.

Des torts aux droits des entreprises chinoises…

Pour l’officiel chinois, les sanctions « causent du tort non seulement aux droits et intérêts légitimes des entreprises chinoises, mais aussi aux intérêts des investisseurs du monde entier, y compris les investisseurs américains ». Ce fut également le moyen pour lui d’annonce que la Chine prendre toutes les dispositions nécessaires pour défendre ses intérêts.

« La Chine prendra les mesures nécessaires pour défendre résolument les droits et les intérêts légitimes des entreprises chinoises », a-t-il poursuivi. Rappelons que ce jeudi le président américain a amendé un décret de Donald Trump où il a inclus des entreprises chinoises impliquées dans des technologies de surveillance susceptibles d’être utilisées non seulement en Chine contre la minorité musulmane des Ouïghours et les dissidents, mais aussi dans le monde entier.

Les investissements américains interdits dans des entreprises chinoises

« Ce décret autorise les Etats-Unis à interdire – de manière ciblée et circonscrite – les investissements américains dans des entreprises chinoises qui portent atteinte à la sécurité ou aux valeurs démocratiques des Etats-Unis et de nos alliés », mentionne le communiqué de la Maison-Blanche.