Ce lundi, les autorités russes, par la voix du ministre de la Défense, Sergeï Choïgou, ont confirmé qu’une série de mesures allait être prise afin de contrer l’OTAN. En effet, Moscou semble craindre le renouvellement de la flotte de l’Organisation du traité Atlantique-Nord, notamment le nombre croissant de bombardiers américains.

En outre, ces derniers sont positionnés à des endroits jugés stratégiques, situés à proximité des frontières russes, comme une menace pour l’intégrité du régime. Mais plus que ça, la présence de navires et l’organisation d’exercices conjoints et répétés de manière de plus en plus fréquente, agace la Russie.

Moscou répond à l’OTAN

Selon Choïgou, ces actions ont un impact néfaste sur les relations internationales, ces dernières venant détruire le système de sécurité mis en place. De fait, des contre-mesures sont nécessaires. 20 unités et formations militaires russes seront créées dans le district Ouest du pays, d’ici à la fin de l’année alors que 2.000 pièces d’artillerie seront également livrées.

Tensions et exercices en Ukraine

Les récents mouvements observés par la Russie au niveau de l’Ukraine semblent avoir été l’élément déclencheur de toutes ces manœuvres. Moscou a ainsi été sommé de retirer ses soldats, des suites de craintes liées à un nouveau conflit armée dans la région. Une demande acceptée par Moscou, qui a toutefois laissé l’ensemble de son matériel sur place alors que des exercices « défensifs » sont prévus pour septembre prochain.