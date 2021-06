Pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales l’administration Biden a déclaré mardi que les États-Unis cibleront la Chine avec une nouvelle « force de frappe ». Cette déclaration intervient alors le gouvernement américain déployait les conclusions d’un examen de l’accès des États-Unis aux produits critiques. Face aux journalistes ce mardi, de hauts responsables de l’administration Biden ont indiqué que la « force de frappe commerciale de la chaîne d’approvisionnement », recherchera des violations spécifiques qui ont contribué à un « évidement » des chaînes d’approvisionnement qui pourraient être traitées par des recours commerciaux, y compris envers la Chine.

Les responsables ont également déclaré que le ministère du Commerce envisageait d’ouvrir une enquête sur l’impact sur la sécurité nationale des importations d’aimants en néodyme utilisés dans les moteurs et autres applications industrielles, que les États-Unis s’approvisionnent en grande partie en Chine. En février, le président Joe Biden avait ordonné l’examen des chaînes d’approvisionnement essentielles, obligeant les agences exécutives à faire un rapport dans les 100 jours sur les risques pour l’accès des États-Unis à des produits essentiels tels que ceux utilisés dans les produits pharmaceutiques ainsi que les minéraux de terres rares, dont les États-Unis dépendent.

Le socle de l’économie américaines

Bien qu’il ne soit pas explicitement dirigé contre la Chine, l’examen fait partie d’une stratégie plus large de l’administration Biden visant à renforcer la compétitivité des États-Unis face aux défis économiques posés par la deuxième économie mondiale. « Les semi-conducteurs sont les éléments constitutifs qui sous-tendent une grande partie de notre économie et sont essentiels à notre sécurité nationale, notre compétitivité économique et notre vie quotidienne », a déclaré la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, dans un communiqué.

Un haut responsable a déclaré que les États-Unis avaient été confrontés à des pratiques commerciales déloyales d’un certain nombre de gouvernements étrangers dans les quatre chaînes d’approvisionnement couvertes par l’examen initial, y compris des subventions gouvernementales et des transferts forcés de propriété intellectuelle. « De toute évidence, un certain nombre de politiques industrielles chinoises ont contribué à la vulnérabilité des chaînes d’approvisionnement américaines », a déclaré le responsable. « Je pense que vous allez voir cette force de frappe se concentrer sur certains de nos développements politiques en Chine », a-t-il ajouté.

La Chine ne surpasserait pas les États-Unis en tant que leader mondial

Les États-Unis ne cherchaient pas à « mener des guerres commerciales avec nos alliés et partenaires », a poursuivi le responsable, notant que la force de frappe se concentrerait sur « des produits très ciblés ». Le président Joe Biden avait déclaré que la Chine ne surpasserait pas les États-Unis en tant que leader mondial sous sa présidence. Selon lui affronter Pékin est l’un des rares problèmes bipartites dans un Congrès par ailleurs profondément divisé. Toutefois certains législateurs ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu’un ensemble de projets de loi liés à la Chine comprend d’énormes dépenses financées par les contribuables pour les entreprises sans garanties pour les empêcher d’envoyer des productions ou des recherches connexes en Chine.