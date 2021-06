Plusieurs semaines après les déclarations qui ont été faites par Eric Zemmour, les réactions continuent de s’observer. En effet, selon les informations rapportées par la presse sénégalaise, ce sujet aurait été débattu lors de la rencontre qu’il y a eu entre le Président du Comité national Olympique Sportif Sénégalais, PCA de Canal au Sénégal et le président du groupe Bolloré et propriétaire de Canal. Vincent Bolloré et Mamadou D. NDIAYE auraient eu à Paris un déjeuner au cours duquel les déclarations du polémiste français auraient été abordées.

Le président du Comité national Olympique sportif sénégalais aurait particulièrement évoqué les positions extrémistes du journaliste sur l’Afrique et les Africains. Cette rencontre intervient en effet après l’initiative qu’avait eue le ministre sénégalais de la Communication, Abdoulaye Diop. L’officiel sénégalais avait saisi le patron de Cnews pour se plaindre des propos que tient le journaliste contre les Sénégalais.

Des réactions préalables

« Accuser sans aucune preuve ne relève guère de la liberté d’opinion, mais d’une pure et simple diffamation. [… ] Au nom du gouvernement de la République du Sénégal, je demande solennellement, en votre qualité de chef du conseil d’administration de faire part aux responsables de cette chaîne de télévision de notre vive protestation face à l’absolution dont bénéficie monsieur Eric Zemmour », laissait lire le ministre dans sa correspondance. Rappelons que ces nombreuses interventions font suite à la déclaration qu’avait faite Eric Zemmour sur les plateaux CNews. Il indiquait notamment que les trafiquants de crack en France étaient sénégalais.