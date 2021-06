Les deux danseurs du chanteur sénégalais Wally Seck qui se seraient embrassés lors d’une soirée qu’animait l’artiste ont été placés en garde à vue. L’information a été relayée en boucle dans la presse sénégalaise. L’action en justice a été introduite par l’ONG Jamra, du Comité de défense des valeurs morales (Cdvm) et l’ONG Daral Qurane wal Ikhsan. Le chanteur par contre a pu retourner chez lui après son audition sur le procès-verbal à la Sûreté urbaine.

La scène incriminée aurait eu lieu en effet le 12 juin. Plusieurs voix s’étaient élevées pour dénoncer le baiser que les deux hommes se sont échangés sur scène. C’est le cas de Mame Makhtar Gueye et Cie qui se déclarés « soucieux de la préservation de nos nobles valeurs ancestrales, qui font la fierté des croyants de notre pays, et de la préservation de la santé mentale et morale des enfants ».

Wally Seck et les LGBT

Rappelons que ce n’est pas la première fois que le chanteur Wally Seck est impliqué dans une affaire liée à la communauté LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres). Il avait suscité de vives polémiques il y a quelques années après avoir porté sur scène un T-shirt aux couleurs de la communauté LGBT. Il avait été accusé en son temps de provoquer la colère d’une partie du public sénégalais par ce type d’habit.