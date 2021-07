Il y a un an jour pour jour que le petit Samuel a été admis au bloc opératoire pour son opération de sa tumeur. C’était le 30 Juillet 2020. Ce 30 Juillet 2021, l’ONG <<LA FRAICHE ROSÉE>> est de nouveau au CNHU pour une autre prise en charge chirurgicale d’une autre âme sensible : la petite qui se prénomme Larissa Rose HOUNVENOU. L’histoire de cette petite a touché le premier responsable de l’ONG <<LA FRAICHE ROSÉE>> qui a mis tout en œuvre pour que la petite Larissa soit prise en charge.

Reçu au siège de l’ONG en 2020 avec ses parents, la petite Larissa Rose HOUNVENOU qui vit à Hêvié (commune d’Abomey Calavi), a été diagnostiqué à sa première consultation du SPINA BIFIDA (au bas de son dos). Six (06) mois après son passage, l’ONG <<LA FRAICHE ROSÉE>> a appris à sa grande surprise le décès brutal et prématuré du papa de la petite Larissa âgé de 36 ans. Cette triste nouvelle a tellement touché le président de l’ONG <<LA FRAICHE ROSÉE>>, qui a mis les bouchées doubles pour reconduire ce dossier auprès du Conseil d’Admnistration de l’Association.

Validé par le C.A, les démarches ont été entreprises pour la recherche de financements auprès des partenaires par appel à générosité. Touchée par le dossier de la petite Larissa, maman P.V a pris en charge la moitié du financement de son l’opération chirurgicale à coup de millions. Ce 26 Juillet 2021, la petite Larissa Rose est entrée en bloc pour son opération et tout s’est très bien passé par la grâce de Dieu.

Les remerciements de l’ONG <<LA FRAICHE ROSÉE>> vont à l’endroit de notre très chère maman Patricia V. de la Suisse qui a mis la main à la poche sans hésiter et à l’équipe médicale de la chirurgie pédiatrique du Centre National Hospitalier Universitaire (CNHU) Hubert Koutoukou MAGA de Cotonou-BENIN pour leur dévouement.

Rappelons que nous ne sommes qu’à la première phase de la prise en charge de la petite Larissa. Vu qu’elle doit subir une autre intervention chirurgicale à la tête diagnostiqué “Hydrocéphalie” qui sera la deuxième et la dernière phase de sa prise en charge. Nouvel appel à générosité : Nous attendons toujours et humblement vos dons pour que la petite aille au bout de sa prise en charge et nous vous en remerçions d’avance. 🙏🙏🙏