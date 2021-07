Venus du Bénin, du Togo, du Nigeria, de la Côte-d’Ivoire, du Sénégal voire de la France, plus 200 athlètes ont étalé leur talent les 16 et 17 juillet 2021 au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo, pour sortir de grandes performances dans les différentes épreuves, les concours et sur les épreuves combinées. Dans chaque catégorie et au niveau de chaque épreuve, le spectacle a été au rendez-vous.

Comme l’a voulu la Fédération béninoise d’athlétisme, l’édition 2021 des championnats nationaux de la discipline ont connu la participation des athlètes du Togo et du Nigéria. Ainsi, la légion étrangère a apporté la touche. Ce qui a élevé le niveau de la compétition. Et les athlètes du Centre de développement d’athlétisme en Afrique AADC–Lomé du Togo dont font partie les quatre athlètes du Bénin ( Didier Kiki, Edmond Hounton, Béatrice Midomide et Patrice Ahomankpo) ont tenu leur rang. Malgré la concurrence, Didier Kiki a remporté le 100m hommes devant le Sénégalais Jonas Ibrahim Thiam. Pour sa part, le sprinteur béninois venu de la Côte-d’Ivoire Rémi Adandjo s’est adjugé le 200m.

La Togolaise, Judith Koumedzina gagne le 100m et le 200M féminin en l’absence de la Béninois Béatrice Midomide blessée. Patricia Ahomankpo a confirmé en remportant le 400m haie devant la Togolaise Davito Oloh. Faiza Issiaka est première au triple saut féminin. Romaric Houeto remporte le javelot béninois. Edmond Hounton, le champion du Bénin a été secoué par le Nigeria, Onwe Michael Kelechi qui l’a privé de la première place à la finale du 400m. Le Sergent Sylvain Azohin s’est imposé au 800m et au 1500m.

Au niveau des U16 et U18, il y a eu de belles performances. « Nous avons eu de très bonnes choses au niveau des jeunes athlètes qui après le camp de la Fédération Béninoise d’Athlétisme ont mis en application certains gestes techniques qu’ils ont assimilés ces deux dernières semaines », témoigne le Directeur Technique Nationale, Zéphirin Hounkennou. Pour lui la plus grande satisfaction de ces championnats vient des rênes et les rois des stades. « Pour une première fois, nous avons fait les épreuves combinées et il y a des acquis », informe-t-il avant d’ajouter « au niveau du saut à la pêche vous auriez constaté que les athlètes ont réussi des gestes techniques comme la course d’élan. Il y a certes des choses à corriger à l’avenir. Mais il y a une bonne base ». A ces championnats nationaux, il y a eu aussi du saut à la perche. Laissé aux oubliettes depuis les derniers championnats d’Afrique d’athlétisme de 2012, cette épreuve a donc refait surface. Et le président de la Fédération Béninoise d’Athlétisme, Viérin Dégon rassure que ce n’est qu’un début. Car, « aux prochains championnats, nous allons sortir si possible de l’ornière d’autres disciplines ».