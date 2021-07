Ces derniers jours n’ont pas été faciles pour l’Allemagne. En effet, les populations de la région d’Euskirchen ont été frappées par des inondations meurtrières, qui ont également mis plusieurs personnes à la rue. Pour faire face à cette situation, plusieurs organisations religieuses se sont mobilisées pour venir en aide aux sinistrés. Parmi ces dernières, l’église protestante Diakonie a commencé ce jeudi 22 juillet 2021, à acheminer une aide d’urgence à ces derniers.

Les donateurs africains ont été ému par la situation

Parmi les donateurs se trouve quatorze églises protestantes d’Afrique. Ces dernières sont composées de fidèles du Rwanda, d’Afrique du Sud, de RDC de Tanzanie, du Cameroun et du Bostwana. Ensemble, ils ont pu rassembler en quelques jours plus de 20 000 euros qui ont été envoyés aux églises allemandes afin qu’elles puissent aider à porter assistance aux sinistrés. Il faut dire que les donateurs africains ont été ému par les images de maisons détruites qui ont fait le tour des médias. Pascal Bataringaya, président de l’Eglise presbytérienne du Rwanda a confié à un média allemand que « le monde est devenu un village ». Pour lui, ça n’a pas été si compliqué de réunir les fonds puisque les réseaux sociaux et internet leur ont permis de se coordonner. C’est ainsi que chacun a pu donner ce qu’il pouvait.

« On peut collecter beaucoup de choses »

« Si on parvient à mobiliser presque tout le monde, même si on donne un tout petit peu, une petite somme peut faire de grandes choses. Nous sommes près de 400.000 membres de l’Eglise presbytérienne, alors même si chacun donne ne serait-ce que 5 ou même 1 euro, on peut collecter beaucoup de choses » a-t-il ajouté. Idem en République démocratique du Congo, où plusieurs personnes se rappellent encore de l’aide apportée par les Allemands alors qu’ils faisaient face à l’éruption du volcan Nyiragongo, à Goma. En dépit de l’insécurité et des problèmes liés à la pandémie du coronavirus, ils continuent de se mobiliser pour aider les sinistrés allemands.