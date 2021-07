Le Vatican a publié des informations sur ses biens immobiliers pour la première fois et révèle qu’il possède plus de 500 000 propriétés dans le cadre de sa divulgation financière la plus complète. Samedi, l’information était contenue dans deux documents, un état financier consolidé du Saint-Siège 2020 et le premier budget public pour l’Administration du Patrimoine du Saint-Siège (APSA). L’APSA qui gère les biens immobiliers et les investissements, paie les salaires et agit en tant que bureau d’achat et service des ressources humaines.

Parmi les deux documents, chacun avec un nombre important de camemberts, de graphiques et de cartes, et deux entretiens explicatifs, le Vatican a publié plus de 50 pages de documents financiers. Le budget de 30 pages de l’APSA a montré qu’elle possède 4 051 propriétés en Italie et environ 1 120 à l’étranger, sans compter ses ambassades dans le monde. Seulement 14% environ de ses propriétés italiennes étaient louées aux taux du marché, tandis que les autres étaient louées à des tarifs réduits, beaucoup à des employés de l’Église. Environ 40 % étaient des bâtiments institutionnels tels que des écoles, des couvents et des hôpitaux.

Les finances sont touchées par la pandémie

La documentation a montré que l’APSA possède des propriétés en tant qu’investissements dans des quartiers haut de gamme de Londres, Genève, Lausanne et Paris. L’année dernière, le pape François a dépouillé le Secrétariat d’État du contrôle de ses fonds, les transférant à l’APSA et sous la surveillance de la SPE. Un état financier consolidé séparé du Saint-Siège publié ce samedi a fait apparaître un déficit de 64,8 millions d’euros en 2020, contre 79,2 millions en 2019.

Le budget du Saint-Siège comprend l’administration centrale de l’Église catholique romaine, connue sous le nom de Curie, qui supervise le gouvernement de l’Église mondiale de 1,3 milliard de membres, ses représentations diplomatiques mondiales et ses opérations médiatiques. La pandémie du coronavirus a durement touché les revenus du Vatican en 2020.