L’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) soutient le plan du Bénin pour l’atténuation des effets et impacts du Covid-19 sur le secteur agricole et la sécurité alimentaire. Elle a en effet apporté son appui technique et financier au ministère de l’Agriculture pour le développement du programme d’appui à la mise en œuvre de ce plan. Aujourd’hui, les groupements des producteurs bénéficient des fruits de cet appui technique et financier.

Avant Bohicon la FAO et le ministère de l’agriculture étaient à Parakou et Natitingou

Le mardi 29 juin dernier, le ministère de l’Agriculture et la FAO sont allés remettre des intrants agricoles à des groupements de producteurs de Bohicon. Avant la ville Carrefour, Parakou et Natitingou avaient aussi reçu la visite des donateurs. La distribution de ces intrants agricoles se fera sur toute l’étendue du territoire national. Au total 720 boîtes de semences de tomates, 9 mille kilogrammes de semences de maïs, 340 sacs d’urée et 520 sacs d’engrais seront distribués à 174 groupements de producteurs dans tout le Bénin.

Améliorer les conditions d’existence des ménages agricoles vulnérables

L’objectif global du plan pour l’atténuation des effets et impacts du Covid-19 sur le secteur agricole et la sécurité alimentaire, est d’accroître la résilience du secteur agricole et la sécurité alimentaire et nutritionnelle face aux effets et impacts du Covid-19. De façon spécifique, il s’agit d’améliorer la production et la productivité des systèmes de production et de transformation des produits, de faciliter le commerce des produits agricoles et agroalimentaires et d’améliorer les conditions d’existence des ménages agricoles vulnérables.