Le Covid-19 depuis son apparition en Chine l’année dernière continue de faire des victimes dans le monde. A ce jour, plus de 203 millions de personnes dans le monde ont contracté le virus. Parmi eux certains ont pu guérir d’autres ont malheureusement perdu la vie. La situation était devenue tellement préoccupante que des laboratoires ont démarré les recherches pour mettre au point des vaccins.

Par la suite de nombreux pays ont démarré les campagnes de vaccination de masse. Selon des statistiques, plus de 4 milliards de doses ont été administrées dans le monde. En tenant compte que chaque personne a droit à deux doses, avec ce chiffre on peut aisément déduire qu’il reste encore une bonne partie de la population mondiale qui n’est pas encore vaccinée.

Ces derniers mois, un nouveau variant du covid-19 sévit dans le monde. Le variant Delta, très contagieux sévit depuis quelques semaines dans plusieurs pays du monde dont la France. La semaine dernière, le Président Macron a lancé une offensive et a appelé à la vaccination « seule arme » ​face à la 4è vague en France selon lui. Dans ce contexte, les USA ont recommandé à leurs ressortissants surtout les non vaccinés de ne pas se rendre dans certaines régions et pays où les cas de covid-19 ont augmenté drastiquement : la France, l’Islande et Israël notamment. Il est donc contre-indiqué de se rendre à ces endroits. Par ailleurs le CDC a classé niveau 4 (risque très élevé) l’avertissement sanitaire pour la Polynésie française, la Cisjordanie ou Gaza.