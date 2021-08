Ces derniers jours, l’international argentin Lionel Messi avait défrayé la chronique, à cause de son arrivée au Paris Saint-Germain. Cependant, dans la foulée, d’autres rumeurs ont aussi circulé sur l’arrivée de son grand rival, le Portugais Cristiano Ronaldo, dans un club français. Cette information avait été alimentée sur les réseaux sociaux par une réunion entre CR7 et le président de l’AS Monaco et milliardaire russe, Dmitry Rybolovlev.

Une idée « bidon »

En réalité, il ne s’agit que d’une rumeur puisque l’international portugais ne viendra pas dans un club français. Par ailleurs, la rumeur a été démentie par l’AS Monaco et par l’entourage de Cristiano Ronaldo. Les proches de ce dernier pensent d’ailleurs qu’une telle information est « bidon ». Cependant, d’autres questions se posent concernant l’arrivée du club dans un club de Ligue 1. José Fonté, son coéquipier de la Juve avec la sélection portugaise avait essayé de l’amener au LOSC.

Dans une interview accordée au média TalkSport, il avait confié : « C’est génial. Je suis heureux parce que c’est incroyable d’entendre le fait qu’un joueur comme Messi va jouer dans notre championnat. C’est excitant. Évidemment, en termes de concurrence, ça va être encore plus difficile. Là, j’envoie un message à Cristiano pour qu’il vienne à Lille tous les jours. Il m’a répondu : ‘ha ha ha!’ ».