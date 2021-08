A quelques mois de l’élection présidentielle française qui aura lieu en 2022, le polémiste français Éric Zemmour avait fait parler de lui concernant une éventuelle candidature. Même s’il n’a pas officiellement confirmé son intention de se présenter à la présidentielle, plusieurs personnalités trouvent qu’il fera un bon président.

Les deux ne voient pas les choses de la même façon

C’est le cas de l’ancienne chanteuse et actrice française, Brigitte Bardot, qui a estimé que la candidature d’Éric Zemmour sera bénéfique à la France. Dans une interview accordée au média français Valeurs actuelles, la femme âgée de 86 ans a déclaré que « ce serait une très belle chose pour la France » si l’essayiste se présente à la présidentielle. « Je suis très au courant de tout ce qu’il dit, j’ai lu ses livres et je pense qu’il a parfaitement raison » a-t-elle ajouté. Cependant, il semble que ce n’est pas une raison suffisante pour que Brigitte Bardot vote pour Éric Zemmour. En effet, elle a souligné que le chroniqueur de CNews et elle, ne voient pas les choses de la même façon, surtout concernant la cause animale.

Toujours au cours de son intervention, elle a affirmé : « Je voterai pour le parti ou la personne qui prendra en cause le mieux la souffrance animale. Le reste, je m’en fiche ! ». Notons qu’au cours de son intervention, Brigitte Bardot s’est montrée contre le pass sanitaire. A l’en croire, il s’agit d’une situation comparable à la guerre qu’elle a vécue. Elle a donc comparé le pass sanitaire à un « Ausweis », qui est le « laisser-passer qu’on nous imposait pendant la guerre et que j’ai connu ».