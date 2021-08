Le Président brésilien Jair Bolsonaro fait parler de lui à nouveau. Hier, lundi 02 Août 2021, la justice brésilienne a décidé d’enquêter une fois de plus sur lui. En effet, le TSE (Tribunal supérieur électoral) veut enquêter sur le président à cause des ses propos concernant le système de vote qui est électronique dans le pays depuis plus de deux décennies.

Il faut dire que le président Bolsonaro qui vise un second mandat à la fin de celui en cours milite depuis un moment déjà pour que les machines électroniques produisent des papiers pour qu’en cas de contestation, ils puissent être recomptés. Selon des sources concordantes, les enquêteurs cherchent à savoir si Bolsonaro a commis des délits “d’abus de pouvoir économique et politique, d’utilisation abusive des médias, de corruption, de fraude” entre autres.

Nous apprenons également que le TSE va aussi solliciter le Tribunal fédéral suprême (STF) en vue d’investiguer sur l’actuel chef d’Etat pour ses propos tenus en ligne sur la plateforme Facebook la semaine écoulée au sujet des deux dernières élections présidentielles dans le pays. En effet, le Président Bolsonaro avait affirmé qu’il a la certitude que des fraudes avaient émaillé ces deux rendez-vous électoraux.