Les régulateurs chinois ont réduit lundi le temps que les joueurs de moins de 18 ans peuvent consacrer aux jeux en ligne. Le temps des jeux en ligne est passé à une heure les vendredis, week-ends et jours fériés, soit 3 heures par semaine, en réponse aux inquiétudes croissantes concernant la dépendance aux jeux, ont rapporté les médias officiels. Les règles, publiées par l’Administration nationale de la presse et des publications, indiquaient que les utilisateurs de moins de 18 ans ne pourraient jouer à des jeux que de 20 heures à 21 heures, heure locale, les jours précisés, selon l’agence de presse Xinhua.

Les sociétés de jeux en ligne ne seraient pas autorisées à fournir des services de jeux aux mineurs sous quelque forme que ce soit en dehors de ces heures et devraient s’assurer qu’elles ont mis en place des systèmes de vérification du nom réel du joueur, a déclaré le régulateur, qui supervise le marché des jeux vidéo du pays. Auparavant, la Chine limitait la durée totale pendant laquelle les mineurs pouvaient accéder aux jeux en ligne à trois heures pendant les vacances ou à une heure et demie les autres jours.

Des fréquents contrôles

Les nouvelles règles interviennent au milieu d’une vaste répression de Pékin contre les géants chinois de la technologie, tels que Alibaba Group et Tencent Holdings. L’Administration nationale de la presse et des publications a également déclaré à Xinhua qu’elle augmenterait la fréquence et l’intensité des inspections des sociétés de jeux en ligne pour s’assurer qu’elles mettent en place des délais et des systèmes anti-addiction.