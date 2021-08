La situation de l’Afghanistan après la prise de pouvoir forcée par les talibans continue de défrayer la chronique. Plus d’une semaine après cette scène, le chef de l’Etat américain Joe Biden a confirmé que le retrait intégral des troupes américaines aura bel et bien lieu le 31 août 2021. Pour lui, rester en Afghanistan, accroit davantage le risque que des attaques aient lieu.

Les talibans coopèrent pour l’instant

Hier mardi 24 août 2021, Joe Biden a fait savoir que « plus nous restons sur place, plus il y a un risque d’attaques », tout en soulignant notamment la menace « croissante » d’une attaque du groupe terroriste Daesch afin de justifier le retrait de Kaboul. Au cours de son intervention, le président américain n’a pas manqué d’ajouter que les talibans coopèrent pour l’instant, estimant que leur accord ne tienne plus « au fil du temps ». D’après Joe Biden, « La légitimité d’un futur gouvernement taliban dépendra, nous jugerons les talibans sur la base de leurs actions ». Notons que le chef de l’Etat américain a déclaré que le nombre de personnes évacuées en Afghanistan est de 70 000, depuis la mi-août.

Il a profité de l’occasion pour saluer l’effort accompli au niveau international ayant permis ces évacuations qui continuent toujours. Joe Biden a également estimé que : « Chaque jour représente un risque supplémentaire pour » les soldats américains, exhortant les talibans à donner « l’accès à l’aéroport à ceux qui doivent évacuer ».