Le sort de la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, semble de plus en plus scellé au Real Madrid. En effet, alors que la presse espagnole faisait état d’un possible départ de l’ancien monégasque, cette hypothèse semble se confirmer. Le départ de Mbappé pour le Real Madrid est une chose souhaitée par l’attaquant qui aurait fait part de son souhait au dirigeant du PSG.

Il compte forcer les choses

Le contrat de Kylian Mbappé dans le club de capitale se termine en juin 2022 et tout semble indiquer que le joueur de 22 ans ne veut pas prolonger. Ainsi pour ne pas être confronté à un départ libre et gratuit, le PSG a la possibilité de le céder au Real Madrid. Une chose qui coïncide avec ce que veut le footballeur français. Cette hypothèse est confirmée par le média El Confidencial qui affirme que Mbappé a réellement l’intention de partir du PSG. D’après la source, ce dernier aurait confié ce souhait au patron du club Nasser Al-Khelaïfi. Pour arriver à ses fins, il compte donc forcer les choses afin de contraindre les dirigeants du club parisien à le libérer dans deux semaines. Il s’agit là d’une occasion que guetterait le Real Madrid, pour s’acheter Kylian Mbappé.

Sur ce point, El Confidencial évoque aussi une offre comprise entre 120 et 150 millions d’euros, que les dirigeants des Blancos seraient disposés à mettre sur la table, à la fin du mercato. Cependant, il se peut que le Real Madrid ne veuille pas aller en-dessus de cette somme. D’après une source dans le club madrilène, cela s’explique par le fait que : « Kylian (Mbappé) a dit à Florentino (Pérez) qu’il ne signerait qu’au Real Madrid ».