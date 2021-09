Il y a quelques jours on apprenait les graves accusations qui pesaient contre le footballeur français Benjamin Mendy. Star du football, champion du monde avec le sélectionneur Didier Deschamps, le footballeur de 27 ans qui évolue en Angleterre a été accusé de viols et agressions par trois personnes de plus de 16 ans selon la presse française.

C’est un coup de massue pour le footballeur Benjamin Mendy. Suspendu par son club Manchester Unided après l’annonce de l’affaire, il a dû faire face au rejet de sa demande de mise en liberté en attendant son procès. Les juges estimant qu’il peut prendre la fuite au regard de sa fortune et des moyens à sa disposition. C’est donc le coeur meurtri qu’il a appris qu’il ne pouvait résider dans son luxueux manoir en attendant le procès. D’après la justice, les faits qui lui sont reprochés ont eu lieu entre octobre 2020 et août 2021 dans son domicile du Cheshire.

Mais une autre mauvaise nouvelle due à une mauvaise compréhension l’aura beaucoup affecté comme le rapporte le site anglais The Sun. En effet pour éviter qu’il soit agressé par des détenus trop violents, la justice a décidé de le placer dans une cellule VP (destinées aux personnes vulnérables). Mais ce dernier aurait compris VIP (pour personnalités). Un décalage net qu’il aurait remarqué à son arrivée, et qui d’après The Sun l’a beaucoup affecté : « Le personnel a expliqué qu’il allait rester dans l’aile VP pour sa propre sécurité. Mais peut-être parce qu’il est Français et que son anglais n’est pas excellent, il a mal compris ce qu’ils avaient dit et a pensé qu’il était emmené dans une aile VIP pour célébrités… Il a eu un réveil brutal quand il a vu la cellule et a réalisé avec qui il allait être mélangé. Il n’était pas content et ce fut une expérience très difficile pour lui.» a rapporté une source au site.